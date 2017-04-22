Avrupa'nın Ekonomik Rönesansı Tahmin Edildiğinden Daha Çabuk Gelebilir

Son yapılan araştırmalara göre Avrupa bölgesindeki ekonomik gelişim değerleri sağlam adımlarla ilerliyor. IHS Markit adlı grubun yaptığı PMI araştırmasının sonucunda Nisan ayında büyümeye devam eden ekonomik değerler, Avrupa'nın ekonomik rönesansının tahmin edilenden hızlı gerçekleşebileceğinin göstergesi.



Avrupa genelindeki Euro bölgesi için Markit'in Nisan ayında orta dereceli büyüme rakamlarına göre 56.7 civarında bir ekonomik gelişim sağlandığı ortaya çıktı. Bu rakam ise Mart ayında 56.4 olarak gözlenmiş ve son altı yılın en yüksek değeri olarak göze çarpmıştı.



Bu rakam aynı zamanda ekonomistlerin yüzde 56.3'lük tahmininin de üzerinde bulunuyor.



IHS Markit'ten yapılan açıklamada "Şirketlerin operasyon kapasitelerinin de günden güne artmasıyla birlikte, iş yaratım gücü hızla yükselmiş ve ilerisi için parlak bir tahmin yürütme imkanı sunmuştur" denildi.



Markit'in, the purchasing managers index (PMI) figürlerine göre, 0 ile 100 arası oluşan değerlerden 50 ve üzeri not alındığı takdirde büyüme göstergesi oluşturulduğu tahmin ediliyor.



Nisan ayının Avrupa özelinde en iyi görüntüsünü çizen ülke ise Fransa olduğu belirtiliyor. Bunun sebebinin ise ülkede yaklaşan seçimlere, iş yerlerinin büyük bir belirsizliğin yanında doğabilecek fırsatların varlığı olarak gösteriliyor.