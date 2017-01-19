Avrupa'nın Dört Büyük Fuarından Biri Olan



Gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde Erbakan Vakfı'nın ülke genelinde çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan başkan yanılmaz, Milli mücadele içerisinde yoğrulmuş ve vefat edinceye kadar davası için inancı için mücadele etmiş bir liderin soy ismini taşıyan bir vakıfta bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan'ı anlamak ve milli mücadele uğruna vermiş olduğu mücadeleyi gençlere, öğrencilere anlatmak gerektiğini vurgulayan Başkan Yanılmaz, "Erbakan hocamızı anlamalıyız. Hayatını, fikirlerini, görüşlerini, yaptıklarını önce anlamalıyız ve akabinde de anlatmalıyız. Bu açıdan günümüz şartları içerisinde Biz ülkemizi, milletimizi, daha güçlü bir geleceğe taşımak için faydalı işler yapmalıyız. Bu bağlamda Fırat Kalkanı operasyonu inanıyorum ki Erbakan Hoca'mızın "Türkiye'de sağlık sıhhat ve huzur istiyorsak önce Suriye'de huzuru sağlamalıyız" sözünün bir yansımasıdır. Bu operasyon kendiliğinden başlatılmış bir operasyon değildir" dedi.

Başkanlık Sistemi'nin 1973 yılında Milli Selamet Partisi'nin seçim beyannamesinde bulunduğunu ve Başkanlık sisteminin daha güçlü bir Türkiye için getirilmesi gerektiğinin çok eskilere dayandığını ifade eden Başkan Yanılmaz, "Başkanlık sistemi dediğimiz farklı algılarla bu değerlendiriliyor. 1973 yılında Milli Selamet Partisi'nin iktidarında başkanlık sisteminin getirilmesi gerektiği ve niçin getirilmesi gerektiği izah ediliyor. Beyannamede, "Devlet Başkanlığı olan Cumhurbaşkanlığı ile Hükümet Başkanlığı olan Başbakanlık birleştirilecek, icraya kuvvet gelecek ve müessiriyet sağlanacak" şeklinde bir madde var ve bu maddeyle başkanlık sisteminin önemine vurgu yapılıyor" dedi.

Erbakan Vakfı Elazığ Temsilciliği görevine yeni seçilen Mehmet Tan ise, Başkan Yanılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek,"Milli görüş camiasının ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elazığlılar da bu konuda gerekli desteği her zaman verdi" dedi.

