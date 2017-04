Avrupa'nın Birliği, Barış ve Demokrasi İçin Bir Araya Geldiler

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Pulse of Europe' (Avrupa'nın Nabzı) sivil toplum kuruluşu, Avrupa'nın 60 kentinde AB'nin dağılmaması için destek mitingi düzenledi.



Almanya ile Fransa'yı ayıran Ren nehri üzerinde bulunan ve Kehl-Strasbourg kentlerini birleştiren bisiklet-yaya köprüsü Mimram Brücke'de 4 bin civarında Alman, Fransız, Hollanda, İsviçre ve diğer Avrupa vatandaşları pankartlar açarak Avrupa Birliği'ne destek verdi.



"Avrupa hepimizin geleceği"



Eylemcilerin taşıdıkları dövizlerde 'Avrupa hepimizin geleceği', Avrupa birleşmeli, dağılmamalı', 'Artık Avrupa'da savaş istemiyoruz' mesajları yer aldı. Fransa ve Almanya yakasından köprüye çıkan eylemciler taşıdıkları renkli kartonlarda komşu ülke bayraklarını canlandırdı. Köprü üzerinde Avrupa Birliği Marşı okundu.



"AB sayesinde 70 yıldır Avrupa'da savaşsız yaşıyoruz"



Eylemciler taşıdıkları dövizlerde 70 yıldır Avrupa'da huzur, barış içinde savaşsız yaşadıklarını belirterek, Avrupa'nın kenetlenmesi mesajı verdiler. Eylemciler ayrıca, Avrupa'da yükselen radikal ve ırkçı partilerin tehlikesine de dikkat çekti. Irkçı partilerin AB karşı olmasıyla AB değerlerine zarar verdiğine vurgu yapıldı.



İki hafta sonra Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Eylül ayında Almanya'da parlamento seçimleri öncesi her iki ülkede yükselen radikal sağ partilere karşı tepki olarak, eyleme katılım sayısının yüksek olduğu.



"Herkes için demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü..."



'Pulse of Europe' Strasbourg Temsilcisi Clemence Haacke eylemlerin "Bugün Avrupa'nın değişik kentlerinde, belki 60'tan fazla kentte mitingler yapılıyor. Hedefimiz AB'nin korunması, daha çok desteklenmesi. Herkes için demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, adalet ve Avrupa'da savaşsız bir yaşam adına Avrupa'yı destekliyoruz" dedi.



Irkçılığa karşı insan zinciri oluşturdular



Ren nehri üzerinde, Almanya'nın Kehl ve Fransa'nın Strasbourg yakasından köprüye çıkan eylemciler ırkçılığa karşı barış için insan zinciri oluşturdu.



Onlarca şehirde destek mitingi



Fransa'nın Paris, Strasbourg, Lyon, Limoges, Toulouse, Lille ile Almanya'nın Düsseldorf, Berlin, Kehl, Frankfurt gibi çok sayıda kentinde eş zamanlı olarak "Birlikten güç doğar" sloganıyla AB destek mitingleri yaptı.



Eylemler her pazar yapılacak



Avrupa için destek eylemi bundan sonra her Pazar günü değişik kentlerde yapılacak. Bugün saat 14.00 de başlayan mitingler akşam saat 18.00'e kadar devam etti. Kehl-Strasbourg Ren nehri kıyısında eylemciler müzik eşliğinde eğlenerek kurulan stantlarda Avrupa'nın önemi ifade etti. - Kehl