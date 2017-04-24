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Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm
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Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve ve Fransa'daki karşılaşmalarla devam etti.

Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve ve Fransa'daki karşılaşmalarla devam etti.

Kaynak: Dunya.com

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İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Futbol, Avrupa
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