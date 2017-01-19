Avrupa Merkez Bankası'nın Zor Seçimi…

2016 yılı içerisinde küresel piyasalarda sürpriz etkisi yaratan, tüm anketleri yanıltan Brexit ve ABD Başkanlık seçimleri gibi sürprizler sonrası 2017 yılı da küresel piyasalar adına birçok bilinmeyeni içermekte.

Özellikle Avrupa'da Mart ayının ardından 2017 yılının neredeyse tamamının seçim süreci ile geçirilecek olduğunu göz önünde bulunduracak olursak; endeksler ve Euro için zayıf görünümün devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte 2017 yılı içinde Avrupa'da para politikalarına ilişkin karar mekanizmasında politik görünümün ekonomi görünümden bir adım daha önde yer alacağını ve siyasi gündeminde öngörülebilirliğinin ne kadar az olduğunu düşünecek olursak 2017 yılının Avrupa Merkez Bankası'nın karar almada zorlanacağı bir yıl olarak kayıtlarda yer alabileceğini söylemek mümkün.

Hem Brexit hem de ABD Başkanlık seçimlerinden gördüğümüz üzere; son dönemde dünyada popülist söylemler sadece ses getirmekle kalmayıp seçim sonuçlarına da etki ediyor. Bu sebeple 2017 yılında Avrupa'da Mart ayında Hollanda genel seçimleri ile başlayacak olan seçim maratonu, Nisan ve Haziran aylarında Fransa'nın sırasıyla başkanlık ve genel seçimleri ile ilerleyecek. Eylül ayında yapılması planlanan Almanya genel seçimleri ve İspanya'da referandum ile son bulacak. Bununla birlikte Avrupa'da bir diğer belirsizlik unsuru ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci… Her ne kadar İngiltere Başbakanı Theresa May dün gerçekleştirdiği konuşmasında Brexit sürecine ilişkin ılımlı ifadeler kullanmış olsa da, nihai karar İngiltere Parlamentosu'nda oylanacak. Mart ayına kadar başlaması beklenen Avrupa Birliği'nden çıkış süreci ilişkin belirsizlikler giderilmiş değil…

Fiyatlanması oldukça zor olan söz konusu belirsizlikler bir kenara dursun, Avrupa ekonomisinde büyüme hala ılımlı toparlanma devam ediyor sarmalında seyrini sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 2015 yılı Mart ayından bu yana başlatmış olduğu parasal genişleme programına rağmen enflasyon ve büyümede bir türlü istenilen ivme yakalanamamakta. Avrupa'da enflasyon son dönemde petrol fiyatlarındaki görülen yükseliş kaynaklı ivme kaydetse de, söz konusu enflasyondaki kıpırdanma Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gidebilmesi konusunda bankaya manevra alana yaratabilecek boyutta değil.

Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere 2016 yılı son çeyrekte Avrupa'da enflasyon verilerinde toparlanma mevcut. Özellikle ülke ekonomileri arasında Almanya enflasyonundaki iyileşme fark edilmekte olup, Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefinin gerisinde olmasına rağmen Almanya 2016 yılı Aralık ayı enflasyonunda yıllık bazda %1,7 artış kaydetti. Söz konusu artış, Avrupa'da görülmek istenen özel tüketim harcamalarındaki canlanma kaynaklı olurken Almanya'da enflasyon oranı 2013 yılının Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.