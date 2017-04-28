Avrupa Malatyalılar Federasyonu Toplantısı

Malatya'da, Avrupa Malatyalılar Federasyonu 2017 yılı toplantılarının ilki gerçekleştirildi.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer ve Prof. Dr. Mesut Parlak da katıldı.



Malatya Valisi Mustafa Toprak, toplantıda yaptığı konuşmada, güzel yerde görev yapmanın aynı zamanda omuzlara sorumluluk ve yükümlülük de getirdiğini kaydetti.



Hep birlikte güzel bir koordinasyon içerisinde Malatya'da yaşayan tüm vatandaşlar gibi il dışında yaşayan hemşehrilerini de kalplerinin, gönüllerinin, yüreklerinin parçası olarak hissettiklerini anlatan Toprak, 15 Temmuz sürecinden ve yaşanan sıkıntılardan söz ederek bu sıkıntıların bitmediğini, ihanetçilerin bu emellerinden vazgeçmediğini, bugün ayrıca Suriye'den ülkenin bekasına yönelik tehlikelerin olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de haklı olarak oraya bir müdahalede bulunduğunu ifade etti.