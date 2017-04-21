Avrupa Ligi'nde Yarı Final Kura Çekimi Yapıldı
Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı AJAX-LYON / CELTA VİGO-M.UNİTEDUEFA Avrupa Ligi yarı finali eşleşmeleri belirlendi.
Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı AJAX-LYON / CELTA VİGO-M.UNİTED
UEFA Avrupa Ligi yarı finali eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler şöyle oldu:
Ajax-Lyon
Celta Vigo-M.United
İlk maçlar 4 Mayıs'ta, rövanş maçları 11 Mayıs'ta oynanacak.