Avrupa Ligi'nde Yarı Final Kura Çekimi Yapıldı

Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı AJAX-LYON / CELTA VİGO-M.UNİTEDUEFA Avrupa Ligi yarı finali eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa Ligi'nde Yarı Final Kura Çekimi Yapıldı

Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı AJAX-LYON / CELTA VİGO-M.UNİTED

UEFA Avrupa Ligi yarı finali eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler şöyle oldu:
Ajax-Lyon
Celta Vigo-M.United

İlk maçlar 4 Mayıs'ta, rövanş maçları 11 Mayıs'ta oynanacak.

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