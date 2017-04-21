Avrupa Ligi'nde Haftanın Yıldızı Talisca

Lyon karşısında iki gollük bir performans sergileyen Anderson Talisca, UEFA'nın anketinde birinci sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde Haftanın Yıldızı Talisca

Beşiktaş'ın Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen Avrupa Ligi'nden penaltılarla elenmişti. Siyah-beyazlı takımın 2 golünü atan Talisca maça damga vuran isim olmuştu.

OYLARIN YÜZDE 53'ÜNÜ ALDI

Taraftarların katıldığı açık ankette genç futbolcu oyların yüzde 53'ünü alarak rakiplerine fark attı. Talisca'nın en yakın rakibi yüzde 24 oy alan Schalke savunmacısı Sead Kolasinac oldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Besiktaş, Beşiktaş, Schalke, Futbol, Avrupa, Lyon, Anderson Talisca, Taraftar, Maç, Anket
sponsored ads