Avrupa Ligi'nde Haftanın Yıldızı Talisca
Lyon karşısında iki gollük bir performans sergileyen Anderson Talisca, UEFA'nın anketinde birinci sırada yer aldı.
Beşiktaş'ın Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen Avrupa Ligi'nden penaltılarla elenmişti. Siyah-beyazlı takımın 2 golünü atan Talisca maça damga vuran isim olmuştu.
OYLARIN YÜZDE 53'ÜNÜ ALDI
Taraftarların katıldığı açık ankette genç futbolcu oyların yüzde 53'ünü alarak rakiplerine fark attı. Talisca'nın en yakın rakibi yüzde 24 oy alan Schalke savunmacısı Sead Kolasinac oldu.
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