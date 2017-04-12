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Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
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Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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