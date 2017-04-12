Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.
Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
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