Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında çeyrek final ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Lyon Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.
Yarı finale yükselen takımlar, 20 Nisan'daki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak.
Yarın oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Beşiktaş
22.05 Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya)
22.05 Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika)
22.05 Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
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