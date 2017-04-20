Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Lyon Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşındaki Beşiktaş-Lyon mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş, 2-1 yenildiği maçın rövanşında mabedi Vodafone Arena'da Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22:05'te başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mažić yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Fabri - Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Talisca, Babel - Cenk
Lyon:
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