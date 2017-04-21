Avrupa Lig'inde Yarı Finaller Belli Oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Lig'inde Yarı Finaller Belli Oldu!

Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen ekipler oldu.

İşte eşleşmeler:

Ajax – Olimpik Lyon

Manchester United – Celta Vigo

İlk maçlar 4 Mayıs'ta rövanşlar 11 Mayıs'ta oynanacak.






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