Avrupa Lig'inde Yarı Finaller Belli Oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen ekipler oldu.
İşte eşleşmeler:
Ajax – Olimpik Lyon
Manchester United – Celta Vigo
İlk maçlar 4 Mayıs'ta rövanşlar 11 Mayıs'ta oynanacak.
Kaynak: Sporvadisi.com
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