Avrupa Kültür Başkenti"Ne Ulu Cami - Kopenhag

"Avrupa Kültür Başkenti" olan Danimarka'nın ikinci büyük şehri Arhus'ta inşası tamamlanan Brabrand Ulu Camii'nin resmi açılış töreni yapıldı.



Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı olarak temeli 2014 yılının ağustos ayında atılan Brabrand semtindeki caminin açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çocukların şiir ve ilahiler okuduğu törende, protokol konuşmalarının ardından günün anısına Arhus Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard, Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Adnan Bülent Baloğlu ve Türkiye kökenli yerel siyasetçilere birer plaket takdim edildi.



Aynı anda bin 500 kişinin ibadet edebildiği caminin açılışı, kurdelenin kesilmesiyle tamamlandı.



Baloğlu tarafından cuma namazının kıldırılmasının ardından cami cemaatine yemek ikram edildi.



"Birbirimizi anlamaya, hoşgörüye ihtiyacımız var"



Belediye Başkanı Bundsgaard, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danimarka anayasasında din özgürlüğünün önemli bir payı olduğunu söyledi.



Toplumun bu temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Bundsgaard, "Birbirimizi anlamaya, hoşgörüye ihtiyacımız var." dedi.



Bundsgaard, Brabrand Ulu Camii'nin Arhus'taki Türk toplumu için önemli bir aşama olduğunu dile getirdi.



Caminin finansmanının büyük ölçüde dernek üyeleri tarafından sağlanmasını da övgüyle karşılayan Bundsgaard, Arhuslu Türklerin bu girişiminin dışarıya güçlü bir sinyal verdiğini vurguladı.



"İskandinavya'nın kubbeli ve minareli ikinci camisi"



Baloğlu ise bu ibadethanenin Stockholm'de 2009'da açılan camiden sonra İskandinavya'daki kubbeli ve minareli ikinci cami olduğunu aktardı.



Jacob Bundsgaard başta olmak üzere Danimarkalı idarecilere teşekkür eden Baloğlu, "İskandinav halklarının daha doğrusu Vikinglerin engin hoşgörüsü, müsamahası ve bu kültür merkezlerinin başından beri göstermiş oldukları olağanüstü çaba olmasaydı biz bugün bu merkeze sahip olamazdık." diye konuştu.



Cami derneğinin başkanı Bekir Toy, zor bir süreci başarıyla atlatarak bu ibadethaneyi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Toy, cami için harcanan paranın yüzde 80'inin yaklaşık 400 kişiden oluşan dernek üyelerince karşılandığını ve hiç kredi kullanmadan inşaatı tamamladıklarını belirtti.



Arhus Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Araç da Brabrand Ulu Camii'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz hem doğduğumuz ülkeyi seviyoruz hem de durduğumuz ülkeyi seviyoruz. Onun için bunun da birliğe, beraberliğe, entegrasyona, uyuma faydalı olacak bir kuruluş olacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı.



Caminin mimari özellikleri



DTDV'ye bağlı ibadethaneler arasında temelden inşaatı yapılan ikinci cami olma özelliğine sahip Ulu Cami'nin bin 200 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor.



Kubbesinin taban alanı 14 metrekare, yüksekliği de 14 metre olan caminin yapımı süren minaresinin 24 metre uzunluğunda olması planlanıyor.



Külliye şeklinde tasarlanan ve konferans salonu, derslik, aktivite odaları, büfe ile kafeterya da bulunan, ana mescidi 300 metrekare büyüklüğünde olan caminin kubbe nakışı Türkiye'den gelen nakkaşlar tarafından yapıldı. İbadet bölümündeki halılar, minber ve mihraplar da Türkiye'den özel olarak getirildi.



Danimarkalı bir inşaat firmasının inşa ettiği cami için yaklaşık 18 milyon kron (9,5 milyon lira) harcandığı bildirildi.