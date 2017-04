Avrupa Konutları ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya: "Katar'daki görüşmeler çok olumlu"



İSTANBUL - Avrupa Konutları ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Expo Turkey By Qatar'da görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da Expo Turkey By Qatar açıldı. Avrupa Konutları ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, fuarda yaptığı değerlendirmede, Türk firmalarının ilk defa katıldığı çok güzel bir fuar alanı olduğunu söyleyerek, "Türk firmalarının Katardaki Katarlı vatandaşların Türkiye'de birtakım konut alımları ve yatırım yapmaları ile ilgili birtakım görüşmeler yapıyoruz. Görüşmeler, çok da olumlu geçiyor. Çünkü 10-15 senedir devam eden sağlıklı ilişkilerin sonucunda Katar halkı da Türkiye'ye karşı sıcak bakıyor" dedi.

Fuara, her sektörden 150'ye yakın Türk katılımcının bilgisini veren Çetinsaya, "Bu sebeple fuarın olumlu olduğu kanaatindeyim. Şu anda 8 projeyle geldik ama 2 projemiz daha gelecek. Blok satışları ile ilgili de birtakım görüşmelerimiz oluyor. Ofis yatırımları ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlılar ile birtakım görüşmelerimiz var. Ben olumlu bir gelecek görüyorum" şeklinde konuştu.

Süleyman Çetinsaya, ileriki zamanlarda Katarla olan ilişkilerimizde gelişme olması halinde, yatırım yapmak ve Katarlıların isteklerine göre de hareket etmeyi arzu ettiğini de belirtti.