Avrupa Konseyi, Tarafsız Biri Yerine PKK Destekçisini Gönderdi"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Andrej Hunko'nun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemci heyetinde yer almasına ilişkin, "AGİT raporunun, PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan ki elimizde belgeleri var, Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.



Yeneroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) referandum raporunu ve Hunko'nun heyette yer almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Söz konusu raporda üzerinde durulması gereken bazı maddeler olduğunu dile getiren Yeneroğlu, "Örneğin, anayasa değişikliğinde maddelere ilişkin halkın yeterince bilgilendirilmediği, tutuklamaların söz konusu olduğu, 'hayır' diyenlerin terörizmle bağdaştırıldığı gibi sorunlu ifade ve yaklaşımlar var. Bu rapor ilk etapta reddedilmeli." diye konuştu.



Yeneroğlu, seçim günü, "Güneydoğu Anadolu'da seçmenin baskı altında olduğu"na dair gerçek dışı ifadelerin de rapora yansıtıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan ki elimizde belgeleri var, Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, AGİT raporunun, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Konseyi'nin raporla ilgili Türkiye'den özür dilemesi gerekir. Tarafsız gözlemci göndermek durumundayken böyle taraflı ve terör destekçisi birini, göndermesi sebebiyle Türkiye'den özür dilemesi gerektiği aşikardır."



Raporun bu tür gözlemciler nedeniyle her türlü ciddiyetten uzak olduğunu dile getiren Yeneroğlu, raporun bağımsızlığının bizzat raporun kendisi tarafından ortadan kaldırıldığını söyledi.



Yeneroğlu, raporda Güneydoğu'daki seçmene baskı yapıldığı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:



"7 Haziran'daki genel seçimlerde böyle bir baskıdan söz edilmemişti. Mesela 7 Haziran'da ben iyi takip ettim. Güneydoğu'da birçok köyde insanların PKK baskısı altında oy kullanmak zorunda kaldıkları hiç ele alınmamıştı. Bu raporda toplumun emniyeti ve güvenliğinden sorumlu olan emniyet personelimizle ilgili baskı unsuru olduklarını iddia ediyorlar. Bunu ifade eden kişi de o bölgede bulunan Hunko adındaki Alman vekil. Bu adamın zaten başka bir şey söylemesi mümkün değil. Adam zaten PKK yanlısı. Madem masa başında rapor hazırlıyorlar. Avrupa'da 'evet' konusunda bilgilendirme yapmak isteyenlerin engellendiğinin de raporda yer edinmesi gerekiyordu. Bunları yazmadılar."



Güneydoğu'daki seçmenin PKK baskısından kurtularak sandığa gitmesinin raporda yer almadığını aktaran Yeneroğlu, gözlemcilerin "Sözde bağımsız" olduğunu vurguladı.



Yeneroğlu, raporu baz alarak Avrupa'dan yapılan açıklamalara da değinerek, "Alman İçişleri Bakanı kamuoyunun önünde PKK yanlısını Türkiye'ye nasıl gönderildiği hususunu izah etmeli." dedi.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin referandum için Türkiye'ye gönderdiği 23 kişilik heyette yer alan Alman Andrej Hunko, Diyarbakır ve Mardin'deki seçim gözlem çalışmalarına katılmıştı.



Buradaki çalışmaları esnasında güvenlik güçleri tarafından engellendiğini öne süren Hunko'nun terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerin bulunduğu bez parçalarıyla poz vermesi eleştirilere neden olmuştu.