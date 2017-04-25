Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin Denetim Sürecine Alınmasını Kabul Etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin Denetim Sürecine Alınmasını Kabul Etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti

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