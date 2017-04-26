Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Akpm) ile Yaşanan Gerilimin Ardından, AB Bakanı ve...
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile yaşanan gerilimin ardından, AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, mayıs ayı başında veya en geç ikinci haftasında Brüksel ve Strazburg'da kapsamlı görüşmeleri olacağını açıkladı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile yaşanan gerilimin ardından, AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, mayıs ayı başında veya en geç ikinci haftasında Brüksel ve Strazburg'da kapsamlı görüşmeleri olacağını açıkladı.