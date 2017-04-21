Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: Hiçbir Uluslararası Kurum Seçim İptali Yapamaz

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Alman basınında yer alan açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) taşınmasının düşünebileceğini belirtti.

"GEÇERSİZ SAYMA HAKKI YOK"

Jagland "Ancak hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok." ifadesini kullandı.

İDAM CEZASI

Jagland, açıklamasında, idam cezasının Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmayacağını dile getirdi.