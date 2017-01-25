Avrupa Komisyonunun Bulgaristan İzleme Raporu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğine (AB) 2007'de üye olan Bulgaristan ile ilgili son izleme raporunu açıkladı.



Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Bulgaristan'daki son 10 yıllık genel ilerlemenin değerlendirildiği raporda, ülkedeki reform çalışmalarının yakından izlendiği belirtilerek gözetimin sürdürüleceği bildirildi.



Raporda, ülkedeki bağımsız medya ortamının eksikliğinin reformları bloke ettiği vurgulanarak, "Bulgaristan medyasının bağımsızlık düzeyinin düşük olduğu gözlemleniyor. Bağımsız gazetecilik standartlarının yetersiz olması reformlar konusundaki toplumsal tartışmaları olumsuz etkiliyor." ifadesine yer verildi.



Ayrıca Bulgar makamlarının rüşvet, yolsuzluk ve örgütlü suçlarla mücadele alanında beklenen önlemleri alamadığı kaydedildi.



Genel ülke ilerlemesinin "yetersiz" olarak değerlendirildiği raporda, Avrupa Komisyonu Bulgaristan'dan adalet, yolsuzlukla ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarında 17 maddeden oluşan somut reform talebinde bulundu.



Üst düzey bürokratların karıştığı yolsuzluk soruşturmalarının sonuçlarının kamuoyuna duyurulması yönünde tavsiyede bulunulan raporda, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov'a topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıldı.



Bulgaristan'la ilgili bir sonraki raporun 2017 sonunda yayımlanması bekleniyor.



Bu arada Adalet Bakanı Ekaterina Zaharieva, söz konusu raporun son 10 yılı kapsadığını vurgulayarak raporu "objektif ve gerçekçi" olarak değerlendirdi.



Zaharieva, alınacak önlemlerin sadece Brüksel'in tavsiyelerini yerine getirmek için değil ülke için yapılması gerektiğini belirterek, "Görülen o ki olmamız gereken yerde değiliz. Olaylar olması gerektiği gibi gerçekleşmiyor. İnsanlar somut, hızlı, kaliteli ve adil mahkeme kararları görmek ister." ifadelerini kullandı.