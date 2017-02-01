Avrupa Komisyonu: Romanya'daki Son Gelişmeleri Büyük Kaygıyla İzliyoruz





Romanya'da "bazı yolsuzlukların" suç olmaktan çıkarılması gibi ceza kanununda değişiklikler öngören tasarı Avrupa Komisyonunun da gündemindeydi. Komisyon, Romanya'yı yolsuzlukla mücadeleden taviz vermekle suçladı.



Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve yardımcısı Frans Timmermans, yaptıkları ortak açıklamada "Yolsuzlukla mücadele süreklilik arz etmelidir. Romanya'daki son gelişmeleri büyük kaygıyla izliyoruz" sözlerine yer verdi.



Avrupa Komisyonu'nun Enerji Birliği'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic de Romanya ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Fakat, yolsuzlukla mücadelede geri adım atılması iyi bir şey değil. Kendilerine de endişelerimizi ifade ettik"dedi.



Bükreş hükümet ise binlerce kişi tarafından protesto edilen af tasarısını ve ceza kanununda değişiklikler öngören tasarıyı meclise sundu.



Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in de karşı çıktığı, Sorin Grindeanu başbakanlığındaki hükümetin hazırladığı tasarı belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyor. Ayrıca kamu çalışanlarının görevi kötüye kullanma suçunun, 50 bin Euro'yu aşmayacak bütçe zararı doğurmuş olma koşuluyla yasal hale getirilmesi hedefleniyor.



Af tasarısı ve ceza kanunundaki değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleye sekte vuracağını savunan binlerce kişi, hafta sonu Bükreş'te gösteri düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Iohannis da protesto yürüyüşünün başladığı Üniversite Meydanı'na gelerek eylemcilere destek vermişti.



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Tags: büyük izliyoruz Avrupa Birliği Romanya politikası son Romanya gelişmeleri Avrupa Komisyonu: kaygıyla Romanyadaki Bozulma Gepost: 01 februari 2017