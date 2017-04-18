Avrupa Komisyonu: Referandumda Usulsüzlük İddiaları Soruşturulmalı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili şaibe iddialarının soruşturulması gerektiğini belirtti ve idam cezasını geri getirmenin, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini kesin olarak bitireceğini açıkladı.



Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye çağrıda bulunarak referandum sürecindeki hukuk ihlallerine dair iddiaların araştırılmasını isterken, referandum sonuçları için Erdoğan'a tebrikte bulunmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarfları son anda kabul ettiği suçlamasıyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, insan hakları kurulunun gözlem sonucunu açıklayarak, "İddia edilen usulsüzlüklerin açık bir şekilde soruşturulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz," dedi.



"İdam, kırmızı çizgilerin en kırmızısı"



Komisyon ayrıca, idam cezasını geri getirmenin Ankara'nın AB üyeliği adaylığını kesin olarak sonlandıracağını açıklandı. Sözcü Schinas, idam cezası için "Sadece bir kırmızı çizgi değil, kırmızı çizgilerin en kırmızısı," diye konuştu.



28 Nisan'da Malta'da buluşan AB ülkeleri dışişleri bakanları, bundan sonra atılacak adımları tartışacak. - İstanbul