Avrupa Komisyonu Referandum İçin 'İnceleme' Çağrısı
Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumundaki "usulsüzlük iddialarını" incelemesi çağrısında bulundu.
Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumundaki "usulsüzlük iddialarını" incelemesi çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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