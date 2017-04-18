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Avrupa Komisyonu Referandum İçin 'İnceleme' Çağrısı
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Avrupa Komisyonu Referandum İçin 'İnceleme' Çağrısı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumundaki "usulsüzlük iddialarını" incelemesi çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Referandum İçin 'İnceleme' Çağrısı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumundaki "usulsüzlük iddialarını" incelemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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