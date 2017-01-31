Avrupa Komisyonu Apple'a İrlanda'daki Vergi Borcunu Hatırlattı





Avrupa Birliği Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Apple'ın İrlanda'da ödemesi gereken 13 milyar euro tutarındaki geriye dönük vergi borcunu, öngörülen sürede ödemediğini açıkladı.



İrlanda AB Komisyonu'nun Apple kararını temyize götürüyor https: //t.co/29jAUHKC1Z pic.twitter.com/6mLmLbpib2— euronews Türkçe (@euronews_tr) September 2, 2016



Komisyon geçtiğimiz Ağustos'ta, Apple'ın İrlanda'da 11 yıl süreyle yasa dışı vergi ayrıcalığı elde ettiğine karar vermiş, bu yüzden de şirketin, bu dönem için, 13 milyar euro ve faizini 3 Ocak 2017'ye kadar İrlanda'da ödemesine hükmetmişti.



Sinn Fein'den İrlanda hükümetine: 13 milyar Euro'yu Apple'dan faiziyle alalım, halka … https: //t.co/oM1sGVzbc0 pic.twitter.com/l8LL7DUa68— euronews Türkçe (@euronews_tr) September 7, 2016



Vestager, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı basın toplantısında, şirketlerin vergilerini kar elde ettikleri ülkelerde ödemeleri gerektiğini hatırlattı, Apple'ın Avrupa ve çevre ülkelerdeki karlarını İrlanda'da vergilendirdiğini söyledi.



Ancak Vestager, konunun karmaşık, söz konusu meblağın büyük ve ödeme şeklinin belirlenmesinin zor olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.



Margrethe Vestager: İrlanda hükümeti ve Apple itiraz edebilir, biz sağlam karar aldık https: //t.co/5fcyIaPURD pic.twitter.com/hfDexifecG— euronews Türkçe (@euronews_tr) September 14, 2016



Öte yandan daha önce bazı faaliyetlerini İrlanda'ya taşımayı planladığını duyuran Apple, Lüksemburg'daki iTunes Store, Apple Music, App Store ve iBooks Store faaliyetlerinin 5 Şubat'tan itibaren İrlanda'dan yürütüleceğini açıkladı.



Apple 13 milyar liralık rekor cezasına itiraz etmeyi planlıyor https: //t.co/WWtlcgxF4U pic.twitter.com/1O0413j8Fl— Bloomberg HT (@BloombergHT) December 19, 2016



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Tags: Apple Applea Avrupa Birliği Komisyonu İrlanda İrlandadaki Avrupa Vergiler borcunu vergi hatırlattı Gepost: 31 januari 2017