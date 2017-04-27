Avrupa Karmasında Bir Türk

Masa tenisinde, Avrupa Çocukları Antrenman Kampı'na katılan milli sporculardan Feyza Demir, Avrupa karmasına seçildi.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyza Demir'in, Lüksemburg'da düzenlenen kamptaki uzman antrenörler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) World Hopes Week&Challenge organizasyonu için Avrupa karmasına seçildiği bildirildi.



Lüksemburg Masa Tenisi Federasyonu, Çin Masa Tenisi Derneği, Çin Masa Tenisi Koleji ile iş birliğinde ve Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Çocukları Antrenman Kampı'nın son gününde başantrenörler Li Xiaodong, Xia Cheng, Lu Penu, Martin Ostermann ve Neven Cegnar'ın yaptığı değerlendirme sonucunda Feyza Demir'in 130 puanla kızlarda ikinci olarak karmaya seçildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, kızlarda ve erkeklerde ilk 3 sırayı alan sporcuların, 10-18 Ağustos'ta Lüksemburg'da yapılacak ITTF World Hopes Week&Challenge'da Avrupa karması adına mücadele edeceği kaydedildi.