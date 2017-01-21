Avrupa Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası

Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası, Avusturya'da devam ediyor.



Başkent Viyana'da organize edilen şampiyonanın ilk gününde İtalya ve Rusya'ya yenilen Türkiye, bugün Çekya ve Avusturya ile karşılaştı.



21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, günün ilk maçında Çekya'ya 5-4 yenilirken, ikinci maçında ev sahibi Avusturya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.



Milliler, yarın TSİ 12.00'de Polonya ile karşılaşacak.