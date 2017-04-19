Avrupa Judo Şampiyonası Varşova'da Başlıyor

ERCAN ATA, DHA Polonya'nın Başkenti Varşova'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası ilk gününde, 6 sporcumuz madalya için mindere çıkacak.

Avrupa Judo Şampiyonası Varşova'da Başlıyor

ERCAN ATA, DHA 

Polonya'nın Başkenti Varşova'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası ilk gününde, 6 sporcumuz madalya için mindere çıkacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa büyükler kadın, erkek Judo ferdi ve takım şampiyonası yarın Torwar Arena'da start alıyor. Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda 6, erkeklerde ise 9 sporcu temsil edecek.

 

Avrupa Judo şampiyonasında ilk gün ( 20 Nisan Perşembe) tatamiye madalya için çıkacak olan Milli judocularımız:

Kadınlar:  

48 kg: Gülkader Şentürk, 52 kg: İrem Korkmaz, 57 kg: Nazlıcan Özerler

Erkekler:  

60 kg: Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba, 66 kg: Sinan Sandal.

21 Nisan Cuma

Kadınlar:  

63 kg: Büşra Katipoğlu, 70 kg: Şükran Bakacak

Erkekler:  

73 kg: Hasan Vanlıoğlu, 81 kg: İlker Güldüren.

22 Nisan Cumartesi

Kadınlar:  

+ 78 kg: Kayra Sayit.

Erkekler:  

90 kg: Batuhan Efemgil, + 100 kg: Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman

23 Nisan Pazar

Kadın ve Erkek takım müsabakaları ile şampiyona sona erecek.

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