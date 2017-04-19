Avrupa Judo Şampiyonası Varşova'da Başlıyor

ERCAN ATA, DHA



Polonya'nın Başkenti Varşova'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası ilk gününde, 6 sporcumuz madalya için mindere çıkacak.



Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa büyükler kadın, erkek Judo ferdi ve takım şampiyonası yarın Torwar Arena'da start alıyor. Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda 6, erkeklerde ise 9 sporcu temsil edecek.







Avrupa Judo şampiyonasında ilk gün ( 20 Nisan Perşembe) tatamiye madalya için çıkacak olan Milli judocularımız:



Kadınlar:



48 kg: Gülkader Şentürk, 52 kg: İrem Korkmaz, 57 kg: Nazlıcan Özerler



Erkekler:



60 kg: Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba, 66 kg: Sinan Sandal.



21 Nisan Cuma



Kadınlar:



63 kg: Büşra Katipoğlu, 70 kg: Şükran Bakacak



Erkekler:



73 kg: Hasan Vanlıoğlu, 81 kg: İlker Güldüren.



22 Nisan Cumartesi



Kadınlar:



+ 78 kg: Kayra Sayit.



Erkekler:



90 kg: Batuhan Efemgil, + 100 kg: Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman



23 Nisan Pazar



Kadın ve Erkek takım müsabakaları ile şampiyona sona erecek.