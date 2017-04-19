Avrupa Judo Şampiyonası Varşova'da Başlıyor
ERCAN ATA, DHA Polonya'nın Başkenti Varşova'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası ilk gününde, 6 sporcumuz madalya için mindere çıkacak.
ERCAN ATA, DHA
Polonya'nın Başkenti Varşova'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası ilk gününde, 6 sporcumuz madalya için mindere çıkacak.
Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa büyükler kadın, erkek Judo ferdi ve takım şampiyonası yarın Torwar Arena'da start alıyor. Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda 6, erkeklerde ise 9 sporcu temsil edecek.
Avrupa Judo şampiyonasında ilk gün ( 20 Nisan Perşembe) tatamiye madalya için çıkacak olan Milli judocularımız:
Kadınlar:
48 kg: Gülkader Şentürk, 52 kg: İrem Korkmaz, 57 kg: Nazlıcan Özerler
Erkekler:
60 kg: Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba, 66 kg: Sinan Sandal.
21 Nisan Cuma
Kadınlar:
63 kg: Büşra Katipoğlu, 70 kg: Şükran Bakacak
Erkekler:
73 kg: Hasan Vanlıoğlu, 81 kg: İlker Güldüren.
22 Nisan Cumartesi
Kadınlar:
+ 78 kg: Kayra Sayit.
Erkekler:
90 kg: Batuhan Efemgil, + 100 kg: Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman
23 Nisan Pazar
Kadın ve Erkek takım müsabakaları ile şampiyona sona erecek.