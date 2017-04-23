Avrupa Judo Şampiyonası Sona Erdi

Polonya'da sona eren Avrupa Judo Şampiyonası'nı Türkiye madalyasız bitirdi.



Başkent Varşova'da düzenlenen organizasyonun son günündeki takımlar karşılaşmalarında Türkiye, kadınlarda 7. olurken, erkeklerde ise dereceye giremedi.



Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu ve Şükran Bakacak'tan oluşan Kadın Milli Takımı, repesajda Hollanda önünde tatamiden 5-0 yenik ayrıldı ve şampiyonayı 7. sırada tamamladı.



Sinan Sandal, Hasan Vanlıoğlu, İlker Güldüren, Batuhan Efemgil ve Feyyaz Yazıcı'dan oluşan Erkek Milli Takımı ise ilk tur müsabakasında Rusya'ya 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.



Şampiyonanın son gününde yapılan takım finallerinde erkeklerde Gürcistan, kadınlarda ise Fransa, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.