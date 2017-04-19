Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türk Sporcuların Rakipleri Belli Oldu

Judo Erkek Milli Takımlar Sorumlusu Uznadze: "Sporcularımızdaki farkı Tokyo'da göreceğiz"







Kadın Milli Judo Takımı Antrenörü Uluçam: "Madalyalarla döneceğiz"







ERCAN ATA - VARŞOVA / DHA (fotoğraflı)



Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın sabah seansıyla saat TSİ 10.00'da başlayacak olan Avrupa Judo Ferdi ve Takım Şampiyonası'na 42 ülkeden 363 sporcu katılacak.



Şampiyonanın ilk gün müsabaka kuraları çekildi.



Torwar Arena'da start alacak olan Avrupa Şampiyonasının ilk gününde 5 sıklette 6 Türk sporcu mindere (Tatamiye) çıkacak. Avrupa Judo Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek olan sporcuların rakipleri belli oldu.



İLK GÜN KURALARI ÇEKİLDİ



Kadınlar 48 kg'da Gülkader Şentürk, Aisha Gurbanlı (Azarbaycan)



52 kg'da İrem Korkmaz, Sose Balasanyan (Ermenistan)



57 kg'da Nazlıcan Özerler, İlk turu bay geçti. Özerler, 2. Turda İrina Zabludina (Rusya) ile karşılaşacak.



Erkeklerde 60 kg'da Bekir Özlü, İlk turu bay geçerken 2. Turda Macaristan-Bulgaristan galibi ile karşılaşacak.



Aynı kiloda mücadele eden Ahmet Şahin Kaba ise Davit Pul Krabek (Çekya) karşısında ilk turda mücadele edecek.



66 kg'da Sinan Sandal ise Kenneth Van Gansbeke (Belçika)'lı sporcu ile ilk turda karşılaşacak.



UZNADZE: "FARKI TOKYO'DA GÖRECEĞİZ



Aslen Gürcistanlı olan ve Türk vatandaşlığına geçen Judo Erkek Milli takımlar sorumlusu Iraklı Uznadze, "Son dört aydır başlattığımız sistemin farkını, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda göreceğiz" dedi.



Avrupa Şampiyonası'na madalya almak için geldiklerini belirten Uznadze, çekilen kuraları şöyle değerlendirdi;



"Açıkçası kuralar pek iyi değil ama yine de madalya mücadelesi vereceğiz. Şu anda takımımız çok iyi çalışıyor. Dünyada bu kadar iyi çalışan bir takım yoktur. Gençlerin farkını biraz daha çabuk göreceğiz. Gençlerimizin Son iki turnuvada ilerlemeleri çok iyi. Büyüklerde biraz zamana ihtiyaç var. Yeni bir sistem deniyoruz ve bunun farkını zamanla göreceğiz. Judo çok zor bir spor. ya birinci olacaksın, ya da yoksun. Yeni sistemi sporcular zamanla anlayacak. Olimpiyatlara kadar çok şeyler değişecek. Gençlerin adaptasyonu daha kolay olacak diye düşünüyorum. Burada madalya şansımız çok yüksek. Biz göreve geldiğimiz günden beri federasyonumuz çok iyi imkanlar sağlıyor. Belirlenen bir sistem ve programa göre hareket ediyoruz. Bunun farkın da, Olimpiyatlarda göreceğimize olan inancım tam."



ULUÇAM: "MADALYALARLA DÖNECEĞİZ"



Kadın Milli Judo Takımı Antrenörü Muzaffer Uluçam, yarın başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi çekilen kuraları değerlendirerek şunları söyledi:



"Amacımız Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak. Kuralar bizim için çok önemli ancak, şampiyon olacaksanız kuranın çok da önemi yok. Madalyalar alacağımıza inanıyoruz. Çok çalışıyoruz. Kadromuzun yaş oranı çok düşük. Hedefimiz olimpiyatlara kadar çekirdek bir kadro yaratmak. Tek hedefimiz var, o da Tokyo'da kürsüye çıkmak" dedi.