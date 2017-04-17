Avrupa Judo Şampiyonası'na Doğru

Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na 9 erkek ve 6 kadın sporcu ile katılacak.

Avrupa Judo Şampiyonası'na Doğru

Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na 9 erkek ve 6 kadın sporcu ile katılacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Varşova'da, 20-23 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak ay-yıldızlı kafilenin Polonya'ya gittiği bildirildi.

Federasyon başkanı Sezer Huysuz, şampiyona için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Ciddi bir sınava çıkacaklarını belirten başkan Huysuz, "Avrupa şampiyonasında ses getirecek dereceler elde etmek istiyoruz. Milli takımlarımız da bu yönde çalıştı. Polonya'dan beklenen başarılı sonuçlarla döneceğiz." diye konuştu.

Organizasyonda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımlarında şu sporcular yer alıyor:

Erkekler:

60 kilo: Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş

81 kilo: İlker Güldüren

90 kilo: Batuhan Efemgil

Artı 100 kilo: Feyyaz Yazıcı ve Semih Adıyaman

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk

52 kilo: İrem Korkmaz

57 kilo: Nazlıcan Özerler

63 kilo: Büşra Katipoğlu

70 kilo: Şükran Bakacak

Artı 78 kilo: Kayra Sayit

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