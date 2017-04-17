Avrupa Judo Şampiyonası'na Doğru

Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na 9 erkek ve 6 kadın sporcu ile katılacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Varşova'da, 20-23 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak ay-yıldızlı kafilenin Polonya'ya gittiği bildirildi.



Federasyon başkanı Sezer Huysuz, şampiyona için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.



Ciddi bir sınava çıkacaklarını belirten başkan Huysuz, "Avrupa şampiyonasında ses getirecek dereceler elde etmek istiyoruz. Milli takımlarımız da bu yönde çalıştı. Polonya'dan beklenen başarılı sonuçlarla döneceğiz." diye konuştu.



Organizasyonda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımlarında şu sporcular yer alıyor:



Erkekler:



60 kilo: Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba



66 kilo: Sinan Sandal



73 kilo: Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş



81 kilo: İlker Güldüren



90 kilo: Batuhan Efemgil



Artı 100 kilo: Feyyaz Yazıcı ve Semih Adıyaman



Kadınlar:



48 kilo: Gülkader Şentürk



52 kilo: İrem Korkmaz



57 kilo: Nazlıcan Özerler



63 kilo: Büşra Katipoğlu



70 kilo: Şükran Bakacak



Artı 78 kilo: Kayra Sayit