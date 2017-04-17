Avrupa Judo Şampiyonası'na Doğru
Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na 9 erkek ve 6 kadın sporcu ile katılacak.
Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na 9 erkek ve 6 kadın sporcu ile katılacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Varşova'da, 20-23 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak ay-yıldızlı kafilenin Polonya'ya gittiği bildirildi.
Federasyon başkanı Sezer Huysuz, şampiyona için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.
Ciddi bir sınava çıkacaklarını belirten başkan Huysuz, "Avrupa şampiyonasında ses getirecek dereceler elde etmek istiyoruz. Milli takımlarımız da bu yönde çalıştı. Polonya'dan beklenen başarılı sonuçlarla döneceğiz." diye konuştu.
Organizasyonda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımlarında şu sporcular yer alıyor:
Erkekler:
60 kilo: Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş
81 kilo: İlker Güldüren
90 kilo: Batuhan Efemgil
Artı 100 kilo: Feyyaz Yazıcı ve Semih Adıyaman
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz
57 kilo: Nazlıcan Özerler
63 kilo: Büşra Katipoğlu
70 kilo: Şükran Bakacak
Artı 78 kilo: Kayra Sayit