Avrupa Judo Şampiyonası Başlıyor

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası, yarın kadınlarda 3, erkeklerde 2 sıklette yapılacak elemelerle başlayacak.



Avrupa Judo Birliği tarafından başkent Varşova'da düzenlenen ve 4 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde, kadınlarda 48, 52 ve 57, erkeklerde ise 60 ve 66 kiloda eleme müsabakaları yapılacak. Türkiye, şampiyonada 9'u erkek, 6'sı kadın 15 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.



Organizasyonda yarın kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz ve 57 kiloda Nazlıcan Özerler, erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba, 66 kiloda ise Sinan Sandal, mindere çıkacak.



Türk Milli Takımı'nda yer alan diğer sporcular şöyle:



Erkekler: Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş (73 kilo), İlker Güldüren (81 kilo), Batuhan Efemgil (90 kilo), Feyyaz Yazıcı ve Semih Adıyaman (Artı 100 kilo)



Kadınlar: Büşra Katipoğlu (63 kilo), Şükran Bakacak (70 kilo), Kayra Sayit (Artı 78 kilo)