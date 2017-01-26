Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2016 Yılı Raporu Yayımlandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2016 yılı raporu yayımlandı.



Raporda, yüksek mahkemeye yapılan başvuruların son yıllarda azalmasına rağmen geçen yıl yüzde 23 oranında arttığı belirtildi.



AİHM Başkanı Guido Raimondi, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimiyle alakalı başvuruların mahkemenin iş yükünü artırdığını açıkladı.



AİHM'in 2016 yılına dair bilançosunun değerlendirildiği basın toplantısı Strazburg'da yapıldı. Buna göre AİHM, 2016'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) en az bir maddesinin ihlal edildiği 829 karar verdi.



AİHS'nin en az bir maddesini ihlal eden kararların ülkelere göre dağılımında ilk altı ülke ise, 222 kararla Rusya, 77 kararla Türkiye, 71 kararla Romanya, 70 kararla Ukrayna, 41 kararla Yunanistan ve 40 kararla Macaristan şeklinde gerçekleşti.



AİHM Büyük Daire'de ise 2016'da 18 duruşma yapıldığı, 33 başvurudan 27'si hakkında karar verildiği açıklandı. 37 başvuruya dair 27 davanın da Büyük Daire önüne geldiği belirtildi.



Başvurularda yüzde 23 artış



AİHM'e gelen toplam başvuru sayısının 2016'da 80 bin olduğu açıklanırken, bir önceki yıla oranla başvurularda yüzde 23 artış kaydedildiği, 2014 ve 2015 yıllarında başvuru sayılarında yaşanan düşüşün 2016'da tersine döndüğü ifade edildi.



AİHM Başkanı Raimondi, geçen yıl üç ülkeden alınan başvurularda artış gerçekleştiğini, Macaristan ve Romanya'dan yapılan, tutukluluk şartlarına bağlı başvuruların sayıyı artırdığını belirterek, "Bunlar AİHS'nin 3. maddesine yönelik başvurulardı. Türkiye'deki dramatik darbe girişimi ile birlikte bu ülkeden gelen başvurular da arttı." dedi. Raimondi, şöyle devam etti:



"Türkiye'den mahkememize gelen başvuru sayısında son yıllarda görünür bir düşüş söz konusuydu. Dramatik darbe girişimi sonrası Türkiye'den gelen başvuru sayısı arttı. Türk yetkililerinin tavrını ve AİHM ile işbirliği için gösterdikleri çabayı memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın diyalog konusundaki emeklerini de memnuniyetle karşılıyorum."



Raimondi, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türkiye tarafından alınan kararlarla ilgili yapılan başvurulardan ikisinin değerlendirilip reddedildiğini hatırlatarak, "Türkiye'den gelen başvuruların yüzde 65'inin darbe girişimi ile ilgili olduğunu, geri kalan yüzde 35'lik kısmın ise değişik nedenlerden dolayı yüksek mahkemeye taşındığını" kaydetti.



AİHM Başkanı Raimondi, Türkiye'de darbe girişimi sonrası alınan kararları desteklediklerini, son dönemde yayınlanan kanun hükmünde kararnameleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Son haftalarda Ankara'dan son derece cesaretlendirici sinyaller ve kararlar geldi." dedi.



Yüksek Mahkeme Başkanı, İngiltere'nin Brexit sonrası AİHM'den de çıkacağı iddialarına yönelik bir soruya verdiği cevapta da, "Türkiye'nin durumu ile İngiltere veya başka bir ülkeyi karşılaştıramayız. Trajik sonuçları olan bir darbe girişimine uğrayan bir ülke Türkiye, başka ülkelerin durumundan çok farklı ve tabii ki yargılamalarla ilgili kontrol ve gözetimimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili bazı kararlar iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle geçtiğimiz yıl AİHM tarafından reddedilmişti.