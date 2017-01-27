Avrupa İltica Politikası Reformu Neden Yapılamıyor ?





Avrupa Birliği'nde iltica kurallarına yönelik reform yoğun çalışmalara rağmen yapılamıyor. Üye ülkeler arasında konuyla ilgili birçok anlaşmazlık bulunuyor. Dublin sistemi ile ilgili tartışmalar sürüyor. En fazla göçmen kabul eden ülkeler kuralların değişmesini istiyor. AB'ye ilk ayak basılan ülke uygulamasının yerine mültecilerin Birlik üyeleri arasında adil bir şekilde paylaştırılmasını talep ediyor. Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Malta İçişleri ve Ulusal Savunma Bakanı Carmelo Abela çabaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi:



"Dönem başkanı olarak üye ülkeler ile ikili ilişkiler kapsamında yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız duruşlarını daha iyi anlamak ve iyi bir anlaşmaya, iyi bir çözüme, Dublin sisteminin reformuna ulaşmak için birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi değerlendirmek."



Geçtiğimiz yıl 180 bin Afrikalı kaçak göçmen İtalya'ya ulaştı. Yarısından çoğu iltica talebinde bulundu. Reform yapılamıyor zira birçok ülke göçmenleri kabul etmiyor. Avrupa Birliği Eylül 2015 tarihinde İtalya ve Yunanistan'da bulunan 160 bin göçmenin üye ülkelere yerleştirilmesini kararlaştırdı. Ancak şu ana kadar sadece 11 bin kişi yerleştirildi. Macaristan başta olmak üzere birçok ülke göçmenlerin üye ülkelere yerleştirmesine şiddetle karşı çıkıyor.



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Tags: Siyasi sığınmacılar iltica reformu neden AB Parlamentosu Avrupa yapılamıyor Brussels politikası Mülteciler Gepost: 27 januari 2017