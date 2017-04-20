Avrupa İkincisi Dağdelen'den Öztürk'e Ziyaret

Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Deniz Dağdelen, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti.



Dağdelen, antrenörleriyle birlikte ziyaret ettiği Öztürk'e, şampiyonada elde ettiği başarıyla ilgili bilgiler verdi.



Bulgaristan'da düzenlenen ve gümüş madalya alarak ikinci olan Dağdelen, haziran ayında düzenlenecek olan dünya büyükler şampiyonası için hazırlanacağını ifade ederek, amacının buradan da bir madalya ile dönmek olduğunu söyledi.



Öztürk ise, Dağdelen'in çalışmalarını ve başarılarını yakından takip ettiklerini söyledi.



Öztürk, "Okuduğu okuldan çalışacağı salona ve diğer imkanlara kadar herkesin el birliği ile bu gençlere sahip çıkması gerekir. Ben Deniz'i geleceğin olimpiyat şampiyonu olarak görüyorum. Zaten otoriteler de aynı görüşte." dedi.