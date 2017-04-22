Avrupa Hisseleri Fransa Seçimleri Öncesinde Yatay Seyretti
Avrupa hisseleri, Fransa'da haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yatay seyretti.
Avrupa hisseleri, Fransa'da haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yatay seyretti
Kaynak: Dunya.com
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