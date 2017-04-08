Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 94 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Arat, madalya kazanamadı.



Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde, erkekler 94 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.



İbrahim Arat, koparmada 166 kilo kaldırarak 9. sırayı aldı. Silkme kategorisinde 202 kiloluk kaldırışıyla 7. olan milli sporcu, toplamda ise 368 kilo ile 8'incilik elde etti.