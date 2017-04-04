Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 69 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Turan Okyay, koparmada bronz madalya elde etti.



Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü günü, erkekler 69 kiloda yapılan müsabakalarla tamamlandı.



Silkmede 170 kiloluk kaldırışıyla 5. sırayı alan Ahmet Turan Okyay, 142 kilo kaldırdığı koparmada ise bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, toplam değerlendirmede ise 312 kilo ile 5. sırada yer aldı.