Avrupa Güven Endeksi (Esı) Beklentilerin Üzerinde





Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomi güven endeksi (ESI) Fransa, Almanya ve Hollanda'da tespit edilen yukarı yönlü seyreden güven ortamı sayesinde beklentilerden yüksek kaydedildi.



Komisyon'un araştırmasında ekonomik güven endeksi geçtiğimiz kasım ayındaki 106.6'dan 107.8'e yükseldi. Aynı araştırmada iş iklimi endeksi ise 2011 yılından sonraki en yüksek seviye olmak üzere 0.79 kaydedildi.



Araştırmada, Euro kullanan 19 üyeli bölgede enflasyon beklentisi ise Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu yıllık yüzde 2 seviyesine yükseltme çabalarına paralel yönde artış gösterdi.



Avrupa Komisyonu'nun ekonomi güven endeksi ESI hesaplamalarında endüstri, hizmet, inşaat ve perakende sektörleri ile tüketici güven endekslerinin belirli oranlarda ortalamaları kullanılıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Eurozone Endeksi Avrupa Birliği Güven Hollanda Enflasyon beklentilerin Avrupa üzerinde Almanya ESI Euro Gepost: 06 januari 2017