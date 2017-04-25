Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette müsabakalar yapılacak.

Avrupa Şampiyonası'nda 8'i kadın 24 milli güreşçi, madalya mücadelesi verecek. 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, ayağındaki sakatlık tam olarak geçmemesine rağmen şampiyonada yer alacak.

Almanya'daki tedavi sürecinin ardından milli takım kampına katılan milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Türkiye'nin yine madalya umudu olacak.

Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak ise sakatlığı nedeniyle Sırbistan'da ay-yıldızlı mayoyu giyemeyecek.

Milli takımların Avrupa Şampiyonası kadrosu şöyle:

Serbest stil

Teknik direktör: Yüksel Şanlı

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Abdi Zurnacı

65 kilo: Mustafa Kaya

70 kilo: Yakup Gör

74 kilo: Soner Demirtaş

86 kilo: Selim Yaşar

97 kilo: Rıza Yıldırım

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen stil

Teknik direktör: Salih Bora

59 kilo: Hammet Rüstem

66 kilo: Atakan Yüksel

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Emrah Kuş

80 kilo: Aslan Atem

85 kilo: Metehan Başar

98 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

Teknik direktör: Efraim Kahraman

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Fikriye Gök

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Derya Bayhan

60 kilo: Gamze Nur Adakan

63 kilo: Hafize Şahin

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Yasemin Adar

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