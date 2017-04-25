Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette müsabakalar yapılacak.
Avrupa Şampiyonası'nda 8'i kadın 24 milli güreşçi, madalya mücadelesi verecek. 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, ayağındaki sakatlık tam olarak geçmemesine rağmen şampiyonada yer alacak.
Almanya'daki tedavi sürecinin ardından milli takım kampına katılan milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Türkiye'nin yine madalya umudu olacak.
Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak ise sakatlığı nedeniyle Sırbistan'da ay-yıldızlı mayoyu giyemeyecek.
Milli takımların Avrupa Şampiyonası kadrosu şöyle:
Serbest stil
Teknik direktör: Yüksel Şanlı
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Abdi Zurnacı
65 kilo: Mustafa Kaya
70 kilo: Yakup Gör
74 kilo: Soner Demirtaş
86 kilo: Selim Yaşar
97 kilo: Rıza Yıldırım
125 kilo: Taha Akgül
Grekoromen stil
Teknik direktör: Salih Bora
59 kilo: Hammet Rüstem
66 kilo: Atakan Yüksel
71 kilo: Murat Dağ
75 kilo: Emrah Kuş
80 kilo: Aslan Atem
85 kilo: Metehan Başar
98 kilo: Cenk İldem
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar
Teknik direktör: Efraim Kahraman
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Fikriye Gök
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Derya Bayhan
60 kilo: Gamze Nur Adakan
63 kilo: Hafize Şahin
69 kilo: Buse Tosun
75 kilo: Yasemin Adar