Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.



Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette müsabakalar yapılacak.



Avrupa Şampiyonası'nda 8'i kadın 24 milli güreşçi, madalya mücadelesi verecek. 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, ayağındaki sakatlık tam olarak geçmemesine rağmen şampiyonada yer alacak.



Almanya'daki tedavi sürecinin ardından milli takım kampına katılan milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Türkiye'nin yine madalya umudu olacak.



Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak ise sakatlığı nedeniyle Sırbistan'da ay-yıldızlı mayoyu giyemeyecek.



Milli takımların Avrupa Şampiyonası kadrosu şöyle:



Serbest stil



Teknik direktör: Yüksel Şanlı



57 kilo: Süleyman Atlı



61 kilo: Abdi Zurnacı



65 kilo: Mustafa Kaya



70 kilo: Yakup Gör



74 kilo: Soner Demirtaş



86 kilo: Selim Yaşar



97 kilo: Rıza Yıldırım



125 kilo: Taha Akgül



Grekoromen stil



Teknik direktör: Salih Bora



59 kilo: Hammet Rüstem



66 kilo: Atakan Yüksel



71 kilo: Murat Dağ



75 kilo: Emrah Kuş



80 kilo: Aslan Atem



85 kilo: Metehan Başar



98 kilo: Cenk İldem



130 kilo: Rıza Kayaalp



Kadınlar



Teknik direktör: Efraim Kahraman



48 kilo: Evin Demirhan



53 kilo: Fikriye Gök



55 kilo: Bediha Gün



58 kilo: Derya Bayhan



60 kilo: Gamze Nur Adakan



63 kilo: Hafize Şahin



69 kilo: Buse Tosun



75 kilo: Yasemin Adar