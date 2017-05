Avrupa Güreş Şampiyonası Başlıyor

NOVİ Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak.



Novi Sad kentinde 6 gün sürecek organizasyon, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.



Avrupa Şampiyonası'nda 8'i kadın 24 milli güreşçi, madalya için mücadele edecek.



Şampiyonanın ilk günü erkekler serbest stilde 57 ve 86, kadınlarda 48 ve 63 kilolarda müsabakalar yapılacak.



Erkekler serbest stil 57 kiloda 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı, 86 kiloda 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Selim Yaşar, ilk gün mindere çıkacak.



Kadınlarda ise yarın 48 kiloda Evin Demirhan, 63 kiloda Hafize Şahin güreşecek.



Rio 2016'dan sonra ilk ciddi sınav



Güreş Milli Takımı, 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından ilk ciddi sınavını Avrupa Şampiyonası'nda verecek.



Rio 2016'da 5 madalya ile öne çıkan milli güreşçiler, başarılı performanslarını Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürmeye çalışacak.



Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Novi Sad'da serbest stil 125 kiloda Türkiye'nin altın madalya umudu olacak.



Türkiye'nin Rio 2016'da kazandığı tek altın madalyanın sahibi olan Taha, ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen şampiyonaya katılacak.



Rio 2016'nın bir diğer madalyalı güreşçilerinden Rıza Kayaalp de grekoromen stil 130 kiloda yine altın madalya için mindere gelecek.



Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak ise sakatlığı nedeniyle Sırbistan'da ay-yıldızlı mayoyu giyemeyecek.



TGF Başkanı Aydın: "Güreşçilerimize güveniyorum"



Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok iyi hazırlanamadıklarını ancak her şeye rağmen milli güreşçilerin ülkeyi başarıyla temsil edeceğine inandığını söyledi.



Türk güreşinin Rio 2016'da büyük bir ivme yakaladığına dikkati çeken Aydın, milli sporcuların olimpiyatlardan sonraki ilk ciddi sınavlarını vereceğini dile getirdi.



Aydın, yaşanan sakatlıklara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Bazı sakatlıklar ve eksikliklerden dolayı şampiyonaya çok iyi hazırlanamadık. Taha sakat ama yine de güreşecek. Elif Jale Yeşilırmak sakatlığı nedeniyle aramızda olmayacak. Ancak her şeye rağmen iyi bir netice bekliyoruz. Çünkü deneyimli bir kadroya sahibiz. Milli güreşçilerimize güveniyorum, ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum."



Nihai hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ardından Azerbaycan'da 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın düzenleneceğini hatırlattı.



Aydın, Bakü'nün ev sahipliği yapacağı oyunlarda Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in güreşeceğini ama kadronun büyük bir bölümünün değişeceğini sözlerine ekledi.



Avrupa Şampiyonası kadrosu



Novi Sad'da madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şöyle:



Serbest stil



57 kilo: Süleyman Atlı



61 kilo: Abdi Zurnacı



65 kilo: Mustafa Kaya



70 kilo: Yakup Gör



74 kilo: Soner Demirtaş



86 kilo: Selim Yaşar



97 kilo: Rıza Yıldırım



125 kilo: Taha Akgül



Grekoromen stil



59 kilo: Hammet Rüstem



66 kilo: Atakan Yüksel



71 kilo: Murat Dağ



75 kilo: Emrah Kuş



80 kilo: Aslan Atem



85 kilo: Metehan Başar



98 kilo: Cenk İldem



130 kilo: Rıza Kayaalp



Kadınlar



48 kilo: Evin Demirhan



53 kilo: Fikriye Gök



55 kilo: Bediha Gün



58 kilo: Derya Bayhan



60 kilo: Gamze Nur Adakan



63 kilo: Hafize Şahin



69 kilo: Buse Tosun



75 kilo: Yasemin Adar



Riga'da 12 yıl sonra 3 altın gelmişti



Ay-yıldızlı güreşçiler, geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.



Milliler, 2004'te Ankara'da gerçekleştirilen organizasyondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden 3 altın madalyaya ulaşmıştı.