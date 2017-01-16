Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Başlamasına Sayılı Günler Kaldı

Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri haline dönüşen Erzurum, Avrupa'nın en yetenekli genç sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında Dadaşlar Diyarı'nda düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin başlamasına 1 ay kala hazırlıklar da son aşamaya gelindi.



Türkiye, Avrupa'nın en önemli genç sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Daha önce aralarında 2011 Universiade ve 2012 Kuzey Disiplinleri U23 Dünya Şampiyonası gibi uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum, bu kez de 14-18 yaşlarındaki genç yıldız adaylarını, 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF) mücadeleleri için konuk edecek.



Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni ilk kez düzenleyecek olan Türkiye için geri sayım da başladı. Yaklaşık 40 ülkeden 807 sporcunun mücadele edeceği festivalin başlamasına 25 gün kala, hazırlıklarda da son dönemece gelindi.



9 disiplinde yarışacaklar



11 - 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek EYOF 2017 Erzurum'da genç yıldız adayları, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard olmak üzere 9 dalda yarışacak. Olimpiyat Oyunları'na katılma potansiyeli olan genç sporcuların keşfedilmesi açısından önem taşıyan organizasyonda Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.



Genç sporcular için bir Olimpiyat deneyimi olarak görülen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, 'Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor' sloganıyla Palandöken ve Konaklı Tesisleri, Kayakla Atlama Kuleleri, Curling, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Short Track salonlarında düzenlenecek. - ERZURUM