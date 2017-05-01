Avrupa Gençliği Datça'da Buluştu

AVRUPA Birliği (AB) tarafından desteklenen 'Sporla Öğrenelim' (Learning Through Sports) projesi kapsamında, Türkiye ile birlikte Çekya, İtalya, Polonya ve Yunanistan'dan 100'e yakın genç, bir haftalık eğitim programı için Muğla'nın Datça İlçesi'nde bir araya geldi.



Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Sporla Öğrenelim' projesinin ilk gününde, Datça Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda buluşan gençler, rüzgar sörfü (wind surf) eğitimine katıldı. Proje Koordinatörü Halil İbrahim Gül, Datça İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin 2015'te 'Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi' alanında, toplam 829 proje arasında, AB tarafından ilk 17 proje arasında 94 puanla kabul edilerek desteklendiğini söyledi. İki yıl süren projenin son ayağının Datça'da düzenlendiğini ifade eden Gül, "Beş ayrı ülkenin yedi ayrı bölgesinden, 7 eğitim kuruluşundan öğrenciler bu projeye katılıyor. Daha önce Çekya, İtalya, Polonya ve Yunanistan'da etkinlikler düzenlendi. Projenin son durağı Türkiye'de Datça olacak. Datça'da yapılan sporlar başta Wind Surf olmak üzere basketbol ve diğer spor branşlarında öğrencilere eğitimler verilecek. Biz okullarda eğitimin yanı sıra sporun da yapılabileceğini, sporun önemli olduğunu, öğrencinin kişisel gelişiminde, kendini ifade edebilmesinde, yabancı düşmanlığının kaldırılmasında, farklı ülkelerdeki insanlar arasındaki ön yargıların giderilmesinde sporun önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunları sporla aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.



Projeye İtalya'dan katılan Aneta Basusova, sporu çok sevdiğini belirtirken, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sporun insan yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Çekya'dan Lo Curto Costanza ise konuşmasında, "Burada farklı bir etkinliğin içinde olmaktan mutluyum. Rüzgar sörfünü öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



İtalyan ekibinden eğitimci Nicola Mogavere, projenin önemine dikkat çekerek, "Bu projenin öğrencilerin gelişimi için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu proje aynı zamanda biz okulumuz için de bir ayrı bir fırsat olacak. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanımalarını sağlarken, aynı zamanda farklı kültürlerin birbirleriyle entegre olmasına ön ayak olacak" diye konuştu.



- Muğla