Avrupa Gelirleri 36 Milyon Euroya Ulaştı
Avrupa kupalarında bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlar yaklaşık 36 milyon euroluk gelir elde ederken, 20 milyon 550 bin euro ile Beşiktaş kasasını en çok dolduran Türk takımı oldu.
Avrupa kupalarında bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlar yaklaşık 36 milyon euroluk gelir elde ederken, 20 milyon 550 bin euro ile Beşiktaş kasasını en çok dolduran Türk takımı oldu.
Kaynak: Dunya.com
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