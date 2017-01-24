Avrupa Doğalgaz Konferansı Gerçekleşti

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, 2030 yılı itibarıyla doğalgazın kömürü geçerek, petrolün ardından en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı olacağını belirtti.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Doğalgaz Konferansı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Zubkov, Doğalgaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun tahminlerine göre, doğalgazın küresel enerji tüketimindeki payının artacağını söyledi.



Zubkov, doğalgazın 2030 yılı itibarıyla kömürü geçerek, petrolün ardından en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı olacağını dile getirerek, "Ancak petrol ve buna bağlı olarak gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar problem yaratıyor." ifadesini kullandı.



Uzun vadeli sözleşmelerin, gaz fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle oluşan problemleri bertaraf edeceğini savunan Zubkov, "Uzun vadeli sözleşmeler, fiyatlarda ani yükseliş veya ani düşüş yaşanması durumunda hava yastığı görevi görecektir." değerlendirmesinde bulundu.





Zubkov, Gazprom'un, ocak ayının ilk yarısında Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgaz miktarının ise geçtiğimiz yılın aynı günlerine göre şimdiden yüzde 20 daha fazla olduğunu kaydetti.



Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller da geçen günlerde yaptığı açıklamada, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla Avrupa pazarına yüzde 12,5 daha fazla doğalgaz sattıklarını ve bu dönemde toplam 179 milyar metreküp gaz ihraç ederek tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirtmişti.