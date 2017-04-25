Avrupa'dan Sert Türkiye Kararı: 'Siyasi Denetim Sürecine Dönüş'

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin siyasi denetim sürecine geri dönmesini öngören "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" raporunu ve karar tasarısını kabul etti. Bu kararla Türkiye, demokratik ülkeler kümesinden düşerek, 2004 yılı öncesindeki denetim sürecine geri dönmüş oldu