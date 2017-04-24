Avrupa'dan Kuzey Akım 2'ye Finansman Desteği
Gazprom ile Avrupalı 5 enerji şirketi arasında Kuzey Akım 2 doğalgaz projesinin finansmanı için anlaşma imzalandı.
Gazprom ile Avrupalı 5 enerji şirketi arasında Kuzey Akım 2 doğalgaz projesinin finansmanı için anlaşma imzalandı
Kaynak: Dunya.com
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