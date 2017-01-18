Avrupa'daki Sığınmacı Sorunu

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Malta'nın Başbakanı Joseph Muscat, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmanın başarılı olduğunu belirterek, benzer bir anlaşmaya Kuzey Afrika ülkeleri ile de varılması gerektiğini, aksi taktirde bahar aylarında yeni bir sığınmacı akınının kaçınılmaz olacağını söyledi.



AB dönem Başkanı olarak Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap eden Muscat, birliğin öncelikleri arasında değerlendirilen göç, sığınmacılar, terörle mücadele, ortak pazar ve İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri konularında AP üyelerini bilgilendirdi.



Göç ve sığınmacı konularının AB gündeminde önemli bir yer tuttuğunu, birliğin acil önlemler alması gerektiğini kaydeden Muscat, Türkiye ile 18 Mart 2015'te varılan anlaşmaya benzer bir anlaşmanın Orta Akdeniz için de yapılmadığı taktirde "Avrupa'nın yeni bir mülteci kriziyle karşı karşıya olacağı" uyarısında bulundu.



Libya yönetimi ile Akdeniz'de kaçak göçmen ve Avrupa'ya doğru sığınmacı akınının durdurulmasına yönelik hazırlıklara yöneltilen eleştirilere cevap veren Muscat, "Eğer bu ülkelerle bir anlaşmaya varmazsak, yakın gelecekte daha çok sorunlarla karşılaşacağız." dedi. 2015 krizinin AB'yi hazırlıksız yakaladığını vurgulayan Muscat, "Türkiye ile AB arasındaki anlaşma mükemmel veya uzun boylu bir anlaşma olmayabilir fakat krizi aşmamıza yaradı." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın aynı hataya bir kere daha düşme hakkı olmadığını belirten Muscat, "Ege Denizi üzerinden gelen Suriyeli sığınmacılardan farklı sebepleri olsa da Avrupa baharda Orta Akdeniz üzerinden yeniden ağır bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya kalacak." şeklinde konuştu.



AB'nin göçmenler konusunda sağlıklı ve ciddi kararlar almaması durumunda aşırı sağ ve AB karşıtı partilerin elinin güçleneceğini savunan Muscat, gerekli adımların atılmasından sonraki aşamanın sığınmacılar için güvenli geçiş yolları oluşturulması ve sığınma taleplerinin kayda geçirilmesi olduğunu kaydetti.