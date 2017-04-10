Avrupa'daki Sığınmacı Krizi

Almanya'ya bu yılın mart ayında 14 bin 976 sığınmacının geldiği bildirildi.



Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılan açıklamada, ülkeye gelen sığınmacıların arasında Suriyelilerin 3 bin 679 kişiyle başı çektiği belirtildi.



Açıklamada, Iraklı sığınmacıların bin 402 kişiyle ikinci sırayı, Afganların bin 17 kişiyle üçüncü sırayı, Eritrelilerin 907 kişiyle dördüncü sırayı aldığı ifade edildi.



Türkiye'den ise 495 kişinin Almanya'ya sığınmacı olarak geldiği kaydedildi.



Öte yandan, yine bu yılın ocak ayından bu yana toplam 47 bin 249 kişinin Almanya'ya sığındığı belirtildi.



Buna göre, ilk üç ayda Türkiye'den Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısının bin 524 olduğuna işaret edildi.