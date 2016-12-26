Avrupa'daki Sığınmacı Krizi

Macaristan'a son 3 günde yasa dışı yollardan girmeye çalışan 120 kişinin Macar güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.



Macaristan Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 23-25 Aralık tarihlerinde ülkeye girmeye çalışan 120 kişinin sınır bölgelerinde engellendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 12-18 Aralık'ta ise 274, 19-25 Aralık tarihlerinde ise 236 sığınmacının ülkeye girişine izin verilmediği ifade edildi.



Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için geçen yıl Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.



Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede ayrıca 3 Nisan'da sığınmacı girişinin engellenmesi için Sırbistan sınırındaki Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgeleri arasında yer alan, çeşitli su yolu ve sazlıklar dolayısıyla yürüyerek geçilmesi zor olan Kelebia'da da tel örgü çekilmeye başlanmıştı. Macar hükümeti, son olarak 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.