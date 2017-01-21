Avrupa'daki Aşırı Sağcı Liderlerin Almanya Buluşması

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, "Şu anda eski dünya düzeninin sona ermesine, yeni bir dünyanın doğumuna tanık oluyoruz. Bunda büyük umut ve fırsatlar var. Ulusların dönüşüne tanık oluyoruz." dedi.



Le Pen, Avrupa'daki aşırı sağcı partileri bir araya getiren Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun, Koblenz'de düzenlediği kongreye katılarak burada bir konuşma yaptı.



2017'de Fransa, Hollanda ve Almanya'da yapılacak seçimlerde, AB'nin hegemonyasına, neoliberalizme karşı çıkan partilerin başarılı olacağına inandığını belirten Le Pen, "Vatanseverlik geçmişte kalmış değildir, geleceğin politikası olacaktır." ifadesini kullandı.



Donald Trump'ın seçim başarısını öven Le Pen, dünyadaki değişim dalgasının artık engellenemez olduğunu savunarak, "Şu anda eski dünya düzeninin sona ermesine, yeni bir dünyanın doğumuna tanık oluyoruz. Bunda büyük umut ve fırsatlar var. Ulusların dönüşüne tanık oluyoruz." diye konuştu.



AB'yi bir "tiranlığa" benzeten Le Pen, AB bürokrasisinin Avrupa vatandaşlarının görüşlerini dikkate almayan kararlar aldığını, buna son vermek istediklerini, AB'nin tahakkümüne son verip, ülkelerin egemenliklerini güçlendireceklerini söyledi.



Fransa'da nisan ve mayıs ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ilk turu rahatlıkta kazanarak, ikinci tura çıkması beklenen Le Pen, konuşmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteciler için açık kapı politikasını sert bir dille eleştirerek, bu kararın Alman halkına sorulmadan alındığını, Avrupa'yı daha güvensiz hale getirdiğini iddia etti.



Le Pen'in Merkel'i eleştiren sözleri, kongre katılımcılar tarafından yoğun alkış alırken, "Merkel istifa" sloganları atıldı.



Hollanda'nın İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders de kongrede yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini övdü, Avrupa'nın yeni bir devrimin başında olduğunu dile getirdi.



Wilders, delegelere hitaben Almanca yaptığı konuşmasında, "Dünden itibaren artık yeni bir ABD var. Bugün Koblenz'deyiz. Yarın yeni bir Avrupa olacak." dedi.



Mart ayında Hollanda'da yapılacak seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı hedefleyen Wilders, büyük göç hareketleri nedeniyle Avrupa medeniyetinin tehdit altında olduğunu, Avrupa'nın İslamlaştığını iddia ederken, Avrupa kimliğini korumak, sığınmacı akınını durdurmak için adımlar atılması gerektiğini söyledi.



Wilders, Merkel'in mülteciler için açık kapı politikasını sert bir dille eleştirirken, delegelerden yoğun alkış aldı.



Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petry'nin ev sahipliği yaptığı kongreye, Fransa ve Hollanda'nın yanı sıra, İtalya ve Avusturya'dan da ırkçı ve sağcı popülist partilerin liderleri ve milletvekilleri katıldı.