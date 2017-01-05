Avrupa'da Üfe Kasımda Yüzde 0,3 Arttı

Avro Bölgesinde ve Avrupa Birliğinde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2016 yılının kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde ÜFE, geçen yılın kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. ÜFE, 2015 yılının kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,1 artış kaydetti.



Piyasalarda kasım ayında ÜFE'nin aylık 0,1 artması, yıllık bazda ise 0,1 azalması bekleniyordu.



Avro Bölgesinde kasımda ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artmasında enerji sektörü fiyatlarındaki yüzde 0,7, ara malı fiyatlarındaki yüzde 0,5 ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yüzde 0,1'lik yükseliş etkili oldu.



Bu dönemde sermaye malı fiyatları sabit kalırken, dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar yüzde 0,1 azaldı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda kasımda ÜFE, yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.



28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) de ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, 2015 yılın kasım ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseliş kaydetti.



AB'de aylık bazdaki artış ara malı fiyatlarının yüzde 0,4 ve enerji sektörü ile dayanıksız tüketim malları fiyatlarının yüzde 0,2 artmasından kaynaklandı. Bu dönemde sermaye malı fiyatları sabit kalırken, dayanıklı tüketim malları fiyatları yüzde 0,1 azaldı.



ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda, kasımda aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 0,7 arttı.